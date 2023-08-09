Военный рассказал, чего США не хотят добиться на Украине Полковник Макгрегор: США не хотят мира на Украине, это будет признанием неудачи

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США не намерены обсуждать мирное соглашение между Россией и Украиной, так это окажется признанием поражения Вашингтона в данном конфликте, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что действия Штатов были основаны на утверждении, что РФ является отсталой страной, которую необходимо уничтожить.

Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <...> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет, — предположил Макгрегор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США принудили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры весной 2022 года и инициировали запрет на любые переговоры с РФ, введенный на Украине осенью того же года.

В свою очередь издание New York Times узнало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам о возрастающем на Киев давлении со стороны Запада по вопросу мирных переговоров с Россией. Издание отмечает, что украинское руководство рискует столкнуться с проблемой сохранения западной поддержки, поскольку дорогостоящее и изнурительное контрнаступление Украины не дает результатов.