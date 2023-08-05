NYT: Зеленский признал, что Запад принудит его к переговорам с Москвой

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам о возрастающем на Киев давлении со стороны Запада по вопросу мирных переговоров с Россией, пишет New York Times. Издание отмечает, что украинское руководство рискует столкнуться с проблемой сохранения западной поддержки, поскольку дорогостоящее и изнурительное контрнаступление Украины не дает результатов.

В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам переговоров, будет нарастать, — говорится в материале газеты.

Украинский президент также призвал всех дипломатов продолжить гнуть проукраинскую линию решения конфликта. По информации NYT, все они должны продвигать тезис, что единственный путь к завершению конфликта — это победа в противостоянии с Россией.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки.