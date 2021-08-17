Неудачу США в Афганистане предсказали два десятилетия назад

Америке предсказали проигрыш в Афганистане ещё 20 лет назад, во время секретной поездки американской делегации в Москву, чтобы обсудить ситуацию в регионе. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию вьетнамского издания Soha.

Всего за несколько дней до того, как Соединённые Штаты отправили войска в Афганистан, в 2001 году группа американских чиновников тайно посетила Москву. Они хотели узнать о советском опыте присутствия в регионе и перенять опыт афганской компании. Именно тогда они получили предсказание, что США потерпят неудачу, как и СССР, отмечается в публикации.

Вы войдёте в него, а потом проиграете. Много людей погибнет, и тогда вы будете вынуждены отступить, — такие слова сказали американцам в Москве, сообщается в статье.

При этом во вьетнамской статье напоминают, что после ухода советских войск власть в Афганистане продержалась ещё три года. В свою очередь, при выводе американских военных власть продержалась всего три часа.

Ранее стало известно, что афганский президент Ашраф Гани при побеге из Кабула захватил с собой $169 млн. Об этом заявил посланник Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар.