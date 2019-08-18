https://static.news.ru/photo/03d800a6-c1d5-11e9-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил глава правительства еврейского государства перед отлётом в Киев.

Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского. Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется, — цитирует Нетаньяху РИА Новости .

Также израильский премьер намерен обсудить с Владимиром Зеленским «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».

Как писал News.ru, визит Нетаньяху на Украину будет проходить 18-20 августа. Кроме встречи с Владимиром Зеленским, он примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.