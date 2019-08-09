https://static.news.ru/photo/f7bde9bc-bc29-11e9-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Schmidt/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху через неделю прибудет с визитом на Украину. Об этом сообщила его канцелярия.

Поездка запланирована на 18–20 августа. В Киеве он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, он примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

Через месяц после поездки Нетаньяху в Израиле пройдут выборы. Как отмечает РИА Новости , таким образом глава израильского правительства хочет заручиться поддержкой выходцев из бывшего СССР.

Ранее News.ru писал о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху установил рекорд по сроку пребывания на данном посту.