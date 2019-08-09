Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху через неделю прибудет с визитом на Украину. Об этом сообщила его канцелярия.
Поездка запланирована на 18–20 августа. В Киеве он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, он примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.
Через месяц после поездки Нетаньяху в Израиле пройдут выборы. Как отмечает
Ранее News.ru писал о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху установил рекорд по сроку пребывания на данном посту.