https://static.news.ru/photo/5a380716-2ef9-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бундесвер, как было запланировано, направит около 60 военных специалистов в Ирак, несмотря на эскалацию ситуации в стране, сообщили в оперативном командовании ВС ФРГ. Их разместят в Эрбиле, а также на базе в 30 км к северу от Багдада, сообщили в оперативном командовании ВС Германии.

Мнения политиков относительно этого решения разделились. В партии «Союз-90/Зелёные» призывали правительство ФРГ немедленно начать эвакуацию всех германских военных, в то время как ведущие эксперты Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики и обороны высказались против прекращения участия бундесвера в миссии, сообщает агентство DPA.

3 января Германия временно прекратила обучение иракских военнослужащих в рамках участия в антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке из-за усиления напряжённости в регионе.

Накануне Вооружённые силы Швеции приостановили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания. О решении Стокгольма сообщила официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан.

Она отметила, что персонал миссии хорошо подготовлен, а участие в такой деятельности всегда подразумевает риск. Однако Сваан признала, что в настоящий момент работу военных инструкторов решено прекратить, так как в регионе «очень напряжённо».

Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.