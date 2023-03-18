Немцы удивились российским огурцам в Польше Berliner Zeitung: в Польшу регулярно завозят российские огурцы и помидоры

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Несмотря на западные санкции против России, в Польшу регулярно осуществляются поставки российских овощей с грядок и теплиц, которые продаются по более низкой цене, чем европейские, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Отмечается, что речь идет о десятках фурах из России. Автор статьи задается вопросом: как это возможно в условиях напряженных отношений между странами.

Евросоюз ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит? — сказано в публикации.

Издание уточняет, что овощи не попадают под западные санкции, поэтому российские помидоры и огурцы проходят сертификацию в Польше.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза сообщил, что главы МИД ЕС не планируют принимать новые антироссийские санкции на заседании Союза в Брюсселе 20 марта. При этом власти ЕС готовят новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что выступает за принятие антироссийских санкций. По его словам, Сербии приходится платить большую цену за неприсоединение к решению других европейских стран по этому вопросу. Кроме того, на главу государства Александра Вучича оказывается сильное давление.