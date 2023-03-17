В Евросоюзе рассказали, какие санкции обсудят на встрече МИД ЕС 20 марта ТАСС: 20 марта главы МИД ЕС не примут новых санкций против России

Главы МИД ЕС не планируют принимать новые антироссийские санкции на заседании Совета в Брюсселе 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза. При этом власти ЕС готовят новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране.

Не исключаем, что кто-то из министров затронет вопросы, связанные с выполнением 10-го пакета санкций, новые решения обсуждать не планируется. Министры могут утвердить новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране, — сообщил источник.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что выступает за принятие антироссийских санкций. По его словам, Сербии приходится платить большую цену за неприсоединение к решению других европейских стран по этому вопросу. Кроме того, на главу государства Александра Вучича оказывается сильное давление.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что к призыву Баста ввести в стране антироссийские санкции следует отнестись с пониманием. По его мнению, на данный момент Сербия осталась одной из немногих стран Запада, которая выступает против принятия ограничений.