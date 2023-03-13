В Сербии захотели ввести санкции против России Министр экономики Сербии выступил за введение санкций в отношении России

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

Министр экономики Сербии Раде Баста на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) заявил, что выступает за введение санкций против России. Глава ведомства пояснил, что Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России. По его словам, на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.

Поэтому я за введение санкций в отношении России, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю, — написал Баста.

Он обратился к своим коллегам в правительстве с призывом поддержать присоединение республики к санкционной политике Запада в отношении Москвы.

Ранее Вучич после разговора с послом РФ Александром Боцаном-Харченко заявил, что власти Сербии попытаются сохранить корректные отношения с Россией. Он при этом подчеркнул, что не может поклясться не вводить санкции против России. По его словам, твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать. Глава государства также отметил, что страна сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.