Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали статью, которая призывает западные страны относиться к Москве как к изгою. Они отметили, что предыдущие подобные заявления, в частности в период 1940-х годов, звучали со стороны Германии и привели ко Второй мировой войне.

В материале автор пишет, что Россия якобы вновь пытается подчинить себе часть территорий Восточной Европы. По его словам, это проявляется в «усилении давления» на Украину. Он также обвинил Москву в пропаганде, основанной на подмене понятий, и, как итог, призвал относиться к РФ как к стране-изгою.

В свою очередь читатели издания выразили несогласие с позицией журналиста. Они напомнили ему о событиях последних мировых войн, когда к России относились с пренебрежением, что обернулось крупномасштабными конфликтами. В частности, так было во время Второй мировой войны, когда СССР вошёл в число стран-победительниц.

Снова за старое? 1914, 1941... мы что, ничему не научились? Германия должна избежать участия в конфликте с непредсказуемыми последствиями, — написал один из юзеров.

Другой же призвал автора статьи «не играть с огнём». Кроме того, некоторые комментаторы обсудили возможность реального вторжения России на Украину. В частности, один из них посоветовал тем, кто считает подобный ход событий возможным, «обратиться за медицинской помощью». Тем не менее другой считает, что если РФ решит присоединить к себе зарубежные территории, остановить её будет невозможно.

Явный агрессор — США, а не Россия. Семь лет назад на Украине произошла смена режима, финансируемая американскими деньгами, — напомнил ещё один юзер.

Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция в случае военной агрессии на Украине. Война также спровоцирует «кровотечение» российской экономики.