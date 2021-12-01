В Канаде пообещали РФ «кровотечение» из-за агрессии на Украине
Канадский дипломат Александер: из-за войны с Украиной Россия окажется в изоляции
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:29, 02 декабря 2021
Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция в случае военной агрессии на Украине. Война также спровоцирует «кровотечение» российской экономики, отметил он в статье, опубликованной газетой Globe and Mail.
Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает [президента РФ] Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует ещё большее кровотечение российской экономики, — считает дипломат.
Он подчеркнул, что гипотетическое столкновение России и Украины способно приобрести международный характер. И в этой ситуации страны Центральной Европы встанут на сторону Киева.
США и НАТО тоже придётся отреагировать со всей решимостью, — добавил Александер.
Канада обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, а также ввести превентивные санкции против России, заключил дипломат.
Ранее стало известно, что Москва в случае агрессии против Киева получит небывалые санкции, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Со стороны Вашингтона последуют серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом, подчеркнула дипломат. Такова позиция США, озвученная Москве, пояснила она.