Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за Украины

Россия в случае агрессии против Украины получит небывалые санкции, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Такова позиция Вашингтона, озвученная Москве, рассказала она участникам Киевского форума безопасности, в котором участвовала по видеосвязи.

Мы решительны в своём послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что США и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету». В Вашингтоне верят в достойное и справедливое европейское будущее Украины, отметила Нуланд.

Также она коснулась переговоров по Донбассу. По её мнению, они зашли в тупик и «много чего не выполняется» из Минских соглашений.

Мы верим в то, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014–2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом. <...> Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях, — сказала замгоссекретаря.

Ранее стало известно, что те же самые слова в адрес Москвы 1 декабря произнёс и непосредственный начальник Виктории Нуланд глава Госдепа Энтони Блинкен. Он заявил, что если Россия пойдёт по пути конфронтации на Украине, Соединённые Штаты ответят на такие действия решительно. Речь идёт о жёстких мерах экономического характера, от которых раньше Вашингтон отказывался, подчеркнул Блинкен.