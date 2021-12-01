В Госдепе предупредили Россию о жёстком ответе на агрессию против Украины

Если Россия пойдёт по пути конфронтации на Украине, Соединённые Штаты ответят на такие действия решительно, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, речь идёт о жёстких мерах экономического характера, от которых раньше Вашингтон отказывался. Таким образом он прокомментировал информацию о наращивании российских сил на границе с Украиной, передаёт «Интерфакс».

Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдёт о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались, — сказал он.

Дипломат отметил, что США должны быть готовы к любому развитию событий. При этом лучшим вариантом было бы разрешение конфликта на основании Минских соглашений.

Блинкен рассказал, что в Вашингтоне не знают, готовит ли Москва вторжение на украинскую территорию, однако осведомлены о наращивании сил. Сейчас американские власти активно обсуждают происходящее с партнёрами, союзниками и напрямую с российским президентом Владимиром Путиным.

Несмотря на неопределённость относительно намерений [России в отношении Украины] и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс, — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американских разведчиков сообщило, что Россия планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Также, по информации журналистов, подготовка РФ к вторжению на Украину затронула Камчатку, где были передислоцированы силы на случай «глобальной войны».

До этого газета New York Times со ссылкой на источники писала, что у США и союзников осталось мало времени для того, чтобы помешать России напасть на Украину. И также речь шла о данных американской разведки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о подготовке России к нападению на Украину «вбросами». Он заявил, что некоторые американские издания используются для целенаправленной информационной кампании против страны.