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Неизвестный открыл стрельбу в Техасе

22:33, 18 апреля 2021
Фото: twitter.com/Austin_Police

В американском городе Остин (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу. Погибли по меньшей мере три человека.

Местом происшествия стал перекрёсток на окраине города. Полиция утверждает, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.

По мнению правоохранительных органов, происшествие, скорее всего, носит бытовой характер. В полиции заявили, что опасности для населения нет, хотя подозреваемый всё ещё на свободе. На месте происшествия работают полицейские и врачи.

Напомним, что в американском штате Индианаполис на одном из объектов почтовой компании FedEx произошла стрельба. Об этом сообщает телекомпания АВС.

По данным СМИ, инцидент произошёл около 23:00 15 апреля по местному времени (06:00 16 апреля мск). Сообщается о нескольких пострадавших.

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