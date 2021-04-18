Неизвестный открыл стрельбу в Техасе

https://static.news.ru/photo/9be93ade-a07e-11eb-8921-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/Austin_Police

В американском городе Остин (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу. Погибли по меньшей мере три человека.

Местом происшествия стал перекрёсток на окраине города. Полиция утверждает, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала.

APD is currently on scene of an active shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. All residents are advised to shelter in place and avoid the area. PIO en route. - PIO8 — Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

По мнению правоохранительных органов, происшествие, скорее всего, носит бытовой характер. В полиции заявили, что опасности для населения нет, хотя подозреваемый всё ещё на свободе. На месте происшествия работают полицейские и врачи.

Напомним, что в американском штате Индианаполис на одном из объектов почтовой компании FedEx произошла стрельба. Об этом сообщает телекомпания АВС.

По данным СМИ, инцидент произошёл около 23:00 15 апреля по местному времени (06:00 16 апреля мск). Сообщается о нескольких пострадавших.