Неизвестный открыл стрельбу в Техасе

По мнению правоохранительных органов, происшествие, скорее всего, носит бытовой характер. В полиции заявили, что опасности для населения нет, хотя подозреваемый всё ещё на свободе. На месте происшествия работают полицейские и врачи.
Напомним, что в американском штате Индианаполис на одном из объектов почтовой компании FedEx произошла стрельба. Об этом сообщает телекомпания АВС.
По данным СМИ, инцидент произошёл около 23:00 15 апреля по местному времени (06:00 16 апреля мск). Сообщается о нескольких пострадавших.