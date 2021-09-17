Недавно избранный мэр африканского Йоханнесбурга погиб в ДТП

Мэр самого густонаселённого города ЮАР Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает портал news24. В момент происшествия градоначальник провожал президента страны Сирила Рамапосу в поездке в рамках кампании перед выборами в местные органы власти.

Известно, что автомобиль с политиком направлялся в пригород Йоханнесбурга — Соуэто. Подробности трагедии не сообщаются.

Матонго ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Он успел проработать на посту мэра чуть больше месяца после избрания 10 августа текущего года.

Ранее сообщалось о том, что мэра украинского города Кривой Рог Константин Павлов нашли мёртвым в его доме. Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело мэра было найдено на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. Позже стало известно, что накануне смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова над его домом заметили дроны.