Небензя: ВС России не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС, передаёт RT. Он также отметил, что энергоблоки электростанции находятся в полной безопасности.

Российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС. На данный момент безопасности энергоблоков АЭС ничто не угрожает, — сказал он.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Сейчас, как сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования, станция под контролем российских войск. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.