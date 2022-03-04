18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Небензя: ВС России не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС

20:37, 04 марта 2022
Небензя: ВС России не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС, передаёт RT. Он также отметил, что энергоблоки электростанции находятся в полной безопасности.

Российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС. На данный момент безопасности энергоблоков АЭС ничто не угрожает, сказал он.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Сейчас, как сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования, станция под контролем российских войск. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео