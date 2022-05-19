Небензя: продовольственный кризис начался раньше конфликта на Украине

Василий Небензя / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Мировой продовольственный кризис возник гораздо раньше конфликта на Украине, об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС. Он также отметил, что Запад склонен обвинять в этом Россию, но это «лукавая картина». Небензя добавил, что в качестве поддержки мирового рынка продовольствия Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска.

Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Однако глобальный продовольственный кризис начался гораздо раньше конфликта на Украине, — сказал он.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной.

Бизли добавил, что если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Её последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция. Он также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».

Ранее стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435 за тонну, побив таким образом рекорд. Цена в €422 была зафиксирована 13 мая. Причинами повышения цены на пшеницу эксперты называют последствия антироссийских санкций.

Цена на продовольствие в мире растет последние несколько лет на фоне сверхмягкой монетарной политики центробанков США, ЕС и Великобритании.