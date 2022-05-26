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«Не поможет и ядерный удар»: Стрелков про готовящийся штурм Соледара

Бывший министр обороны ДНР Стрелков: готовящийся штурм Соледара может затянуться

Фото adim Savitsky/Global Look Press

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение войск России. По его словам, существенной проблемой в ближайшее время может стать так называемая вторая линия обороны ВСУ на участке Соледар — Артёмовск: в Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений, и штурм его по этой причине может затянуться.

Оборудован этот комплекс по высшему разряду, там и фильтры, и вода, и гермозатворы, так что выкурить их оттуда может быть на порядок сложнее, чем из «Азовстали». Скажу больше, выкурить их оттуда может быть настолько сложно, что не поможет и ядерный удар, — отметил Стрелков.

Накануне собеседник рассказал, что ВС РФ смогли обойти «чрезвычайно укрепленный» пункт ВСУ Авдеевку с севера и начали охватывать населенный пункт с северо-запада. По его мнению, это можно назвать важным тактическим успехом солдат, поскольку лобовые атаки на Авдеевку в последние два месяца не приносили никакого результата.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил, что полное освобождение территории ЛНР близится к концу: украинское командование пытается остановить наступление, задействуя полученные от союзников зарубежные артсистемы. Союзные силы между тем находятся на подступах к Соледару, откуда недалеко до Артёмовска. Оттуда идёт главная трасса снабжения ВСУ, которая в Северодонецке и Лисичанске уже почти полностью находится под контролем войск ЛНР и России. Следующим этапом действий станет наступление в ДНР для установления контроля над Славянском и Краматорском.