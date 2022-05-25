Стрелков рассказал о важном тактическом успехе российских войск на Украине

Российским войскам удалось обойти «чрезвычайно укрепленный» пункт ВСУ Авдеевку с севера, также силовики начали охватывать населенный пункт с северо-запада, это можно назвать важным тактическим успехом солдат, считает экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он уточнил, что лобовые атаки на Авдеевку два месяца не приносили никакого результата, пишет «Радио 1».

Российские войска сумели перерезать трассу Константиновка-Авдеевка. Они фактически обошли Авдеевку с севера и начинают охватывать её с северо-запада. Авдеевка — чрезвычайно укреплённый пункт. В течение двух месяцев лобовые атаки не давали никакого результата. Поэтому это можно отметить, как один из важных тактических успехов подразделений ДНР, находящихся на острие удара, — отметил Стрелков.

Он также добавил, что бои продолжаются и в Красном Лимане. По его мнению, в ближайшие несколько суток российским бойцам удастся полностью выбить противника из этого района, если ВСУ не примут решение покинуть плацдарм раньше и отступить на западный берег Северного Донца. Более того, отметил Стрелков, армия РФ активно выдавливает противника из агломерации Северодонецк-Лисичанск. Бои в этой области идут в основном около крупных поселков Золотое и Орехово, резюмировал экс-глава Минобороны ДНР.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в планах у подразделений ДНР блокировка Авдеевки. Он отметил, что силы республики не будут заходить в город, чтобы сохранить жизни солдат и мирных жителей.