Басурин рассказал о судьбе Авдеевки Басурин заявил, что силы ДНР не планируют входить в Авдеевку

Эдуард Басурин / Фото Сергей Аверин/РИА Новости

Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил в эфире Первого канала, что в планах у подразделений ДНР блокировка Авдеевки. Он отметил, что силы республики не будут заходить в город, чтобы сохранить жизни солдат и мирных жителей.

В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <...> После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться, — сказал он.

Как отметил Басурин, одна из сложностей с Авдеевкой заключается в том, что украинские военнослужащие обстреливают с территории коксохимического завода Донецк и Ясиноватую «в надежде, что силы ДНР ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».

Также представитель оборонного ведомства уточнил, что входить в Авдеевку не планируется для спасения жизни солдат и мирных жителей.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что российская армия в рамках спецоперации пытается сформировать три котла в районе Авдеевки, Марьинки и Северодонецка, чтобы окружить ВСУ. По его словам, таким образом российские силовики намереваются «выдавить» украинскую армию из укрепленного района. Он отметил, что российская тактика на Украине изменилась: теперь вместо одного большого кольца военные формируют более маленькие котлы и «отрезают» группировки ВСУ, принуждая их сдаться или уничтожая.