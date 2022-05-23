Военный эксперт рассказал о трех котлах, в которые попытаются загнать ВСУ Военный эксперт Сивков рассказал о трех котлах, в которые попытаются загнать ВСУ

Российская военная техника / Фото РИА Новости

Российская армия в рамках спецоперации пытается сформировать три котла в районе Авдеевки, Марьинки и Северодонецка, чтобы окружить ВСУ, заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, таким образом российские силовики намереваются «выдавить» украинскую армию из укрепленного района, пишет «360».

Фактически намечено три котла: Марьинка, Авдеевка и в районе Северодонецка, который практически замыкается. Там окружаются порядка нескольких тысяч человек. Еще один — пока свернутый — готовится под Лисичанском, — отметил Сивков.

По его словам, российская тактика на Украине изменилась: теперь вместо одного большого кольца военные формируют более маленькие котлы и «отрезают» группировки ВСУ, принуждая их сдаться или уничтожая. При этом, добавил военный эксперт, в каждом таком отряде украинских военнослужащих может насчитываться от трех до восьми тысяч человек.

Нам нужно их выбить, выдавить из этого укрепрайона, чтобы потом в поле их можно было уничтожать на маршрутах движения, — резюмировал Сивков.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что группировка из 15–16 тысяч украинских солдат и наемников находится в котле под Северодонецком и Лисичанском. По его словам, целью их является запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, а самим этим войскам мог быть отдан приказ не отходить.