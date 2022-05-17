В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в «котле» под Северодонецком ЛНР: 15-тысячная группировка ВСУ оказалась в «котле» под Северодонецком

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Группировка из 15–16 тысяч украинских солдат и наёмников находится в «котле» под Северодонецком и Лисичанском, заявил в интервью Первому каналу помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, целью их является запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, а самим этим войскам мог быть отдан приказ не отходить.

Тысяч 15–16 в полном объёме будет, — сказал Киселёв.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что взятие войсками Луганской Народной Республики посёлка Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска создаёт угрозу окружения крупного узла обороны ВСУ. Он добавил, что с противоположной стороны тоже есть продвижение: под угрозой оказались украинские позиции в Артёмовске, который является главным перевалочным пунктом для снабжения группировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске.

До этого командир 1-й роты «Спарты» с позывным Матрос сообщил, что за последние три-четыре дня в районе Васильевки на Авдеевском направлении в Донбассе уничтожены до 100 бойцов ВСУ. По его словам, сейчас выбрана оптимальная тактика ведения боя: противника «накрывают» буквально через 10 секунд, в том числе при помощи артиллерии и танков, и не используют лобовую атаку.