Военный эксперт рассказал о завершении этапа освобождения ЛНР Военный эксперт Болтенков заявил о близком завершении этапа освобождения ЛНР

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение, что этап полного освобождения территории ЛНР близится к концу. Он указал, что украинское командование пытается остановить наступление, задействуя резервы, включая полученные от союзников зарубежные артсистемы, пишут «Известия».

Воспользовавшись успехом под Попасной, союзные силы медленно продвигаются от одного села к другому сразу на нескольких направлениях. В Северодонецке удалось закрепиться в городской застройке, — указал Болтенков.

Эксперт отметил, что пока попытки остановить наступление неуспешны, союзные силы находятся на подступах к Соледару, откуда недалеко до Артёмовска. Оттуда идёт главная трасса снабжения ВСУ, которая в Северодонецке и Лисичанске уже фактически полностью находится под контролем войск ЛНР и России.

От успешного исхода боёв зависит окончательное решение вопроса полного освобождения ЛНР от украинкой армии, отмечает специалист. Следующим этапом станет наступление в ДНР для установления контроля над Славянском и Краматорском.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность договорённостей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории. По его словам, возврат к мирному диалогу возможен исключительно в том случае, если Россия полностью выведет войска с Украины.