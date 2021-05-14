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Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы в Торонто

23:44, 16 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В результате стрельбы в канадском Торонто были ранены не менее пяти человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина вышел из автомобиля в одном из районов города и начал стрелять по людям, находившимся в другом автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы. Один из раненых, по словам полиции, находится в очень тяжёлом состоянии.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно о том, что в Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям.

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