Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы в Торонто

https://static.news.ru/photo/a48196dc-8721-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В результате стрельбы в канадском Торонто были ранены не менее пяти человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина вышел из автомобиля в одном из районов города и начал стрелять по людям, находившимся в другом автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы. Один из раненых, по словам полиции, находится в очень тяжёлом состоянии.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно о том, что в Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям.