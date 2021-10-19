NBC: следствие в отношении Дерипаски ведут федеральные власти США

Расследование в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски в Нью-Йорке проводят федеральные власти США. При этом причина обысков в якобы связанных с ним домах пока неизвестна, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

В NBC уточнили , что разбирательство ведут «федеральные следователи в городе Нью-Йорк».

Этот же телеканал прежде подчёркивал, что власти США не предъявляли российскому бизнесмену каких-либо обвинений в связи с обысками, которые прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Олега Дерипаски прокомментировал обыски в Нью-Йорке и Вашингтоне. По его словам, российский предприниматель не является собственником домов. Обыски прошли на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.