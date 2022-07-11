В Шри-Ланке рассказали, когда изберут нового президента и парламент Президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС

Ситуация у захваченной накануне протестующими резиденции президента Шри-Ланки в Коломбо

Президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке пройдут до марта 2023 года, передает ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленные источники. Собеседники издания подтвердили, что 13 июля действующий президент Готабая Раджапакса подаст в отставку.

Президент Готабая Раджапакса завершит свое президентство в среду (13 июля. — NEWS.ru) после подачи заявления об отставке спикеру парламента, после чего будет принято решение провести президентские и парламентские выборы до марта следующего года, — сообщили источники.

Отмечается, что несмотря на то, что об уходе президента с поста было объявлено 9 июля, в политических кругах и среди обычных граждан все еще царили сомнения. Они были развеяны после обсуждения, проведенного с премьер-министром Ранилом Викремесингхе, по итогам которого глава страны подтвердил, что прекращает свои полномочия 13 июля.

Собеседники издания добавили, что пост президента может занять Викремесингхе, поскольку он заручился поддержкой 115 парламентариев, а еще несколько депутатов попросили его «не оставлять экономический кризис на полпути». Кроме того, согласно закону, если Викремесингхе останется на своем посту, он будет приведен к присяге в качестве президента 13 июля после отставки Раджапаксы.

Если премьер-министр все же покинет пост, то спикер парламента Махинда Япа Абейвардена будет временно приведен к присяге в качестве президента. На этой должности он останется на 30 дней, в течение которых парламент выберет нового президента.

На пост главы государства хочет претендовать лидер оппозиции Саджит Премадаса, однако пока он не получил должной поддержки. «Своему внутреннему кругу он намекнул, что если будет избран президентом, то его вероятным кандидатом на пост премьер-министра будет Дуллас Аллахапперума», отмечает издание.

Политические источники сообщили, что те министры, которые подали заявления об отставке, останутся на своих местах. Такое положение дел объясняется тем, что ни одна из отставок не была принята президентом.

9 июля в стране начались акции протеста в связи с серьезным экономическим кризисом. Новостной портал News First сообщил, что число пострадавших в ходе демонстраций в Коломбо достигло 103 человек, из которых 55 человек проходят лечение в стационарах. Информации о погибших нет.