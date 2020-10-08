Названы сроки появления вакцины от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/a8f49e56-08f5-11eb-88a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американская вакцина от коронавируса появится после президентских выборов, которые намечены на 3 ноября 2020 года. По его словам, сейчас ряд американских компаний проводит финальные стадии испытания лекарства.

Об этом хозяин Белого дома заявил в видеообращении, которое разместил в Twitter.

У нас будет отличная вакцина очень-очень скоро. Я считаю, что она должна появиться до выборов, но политика вмешивается, и это нормально. <...> Вакцина появится сразу после выборов, — отметил Трамп.

США, где выявлено более 7,5 млн случаев заражения коронавирусом, занимают первое место в мире по этому показателю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ) Ирина Шестакова призвала не считать вакцину панацеей от коронавируса. По её словам, говорить о том, что первая в мире вакцина от коронавируса, созданная в России, является стопроцентной защитой от заражения, нельзя. В мире вообще не существует препаратов, которые могли бы дать такую гарантию, пояснила она.