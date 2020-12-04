Названы самые популярные в 2020 году ролики в

https://static.news.ru/photo/ea809a36-3632-11eb-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видео в 2020 году. Возглавил рейтинг получасовой стендап о правах человека комика Дейва Шаппелла, посвященное памяти Джорджа Флойда.

Вторую строчку заняла видео-инструкция инженера и изобретателя Марка Роббера о том, как смастерить кормушку для птиц с защитой от белок. Тройку лидеров замыкает пародия Алека Болдуина и Джима Керри на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, пишет Deadline.

Также в десятке оказались: рассказ блогера JeffreeStar о расставании, видео самого большого фейерверка за $600 тысяч, признание визажиста Nikkie в том, что она трансгендер, а также серия роликов о стереотипах карантина и первый эпизод шоу «Some good news» Джона Красински о пандемии.

Кроме того, названо самое музыкальное видео. Им стал «Life is good» проекта Future.

Ранее американское издание The New York Times составило рейтинг лучших актёров текущего века. Отмечается, что в список из 25 имён, составленный кинокритиками, не вошли Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Возглавил рейтинг актёр Дензел Вашингтон. Второе место заняла французская актриса Изабель Юппер. Третью строчку авторы списка отдали трёхкратному обладателю премии «Оскар» Дэниэлу Дэй-Льюису.