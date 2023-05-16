Названы последствия для России после вступления Украины в киберцентр НАТО Аналитик Прохватилов: Украина может проводить кибератаки на РФ из-за вступления в киберцентр НАТО

Фото: nato.int

После вступления Украины в киберцентр НАТО Вооруженные силы Украины могут проводить кибератаки на российские стратегические объекты, заявил NEWS.ru военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, подобные атаки можно ожидать в ближайшее время.

Это серьезно, потому что НАТО может подключить Украину к британским и американским наработкам, ведь в США создано киберкомандование. Я думаю, они будут атаковать наши стратегические объекты. Такие атаки уже проводились, причем об этом говорили в Пентагоне. Это все в пакете начинающегося ползучего контрнаступления, они атакуют небольшими группами, прощупывая оборону, и к этому подключат кибератаки. Это можно ожидать в самое ближайшее время, — сказал Прохватилов.

Военный эксперт добавил, что данное событие можно охарактеризовать как «ползучее вступление Украины в НАТО».

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что страна вступила в киберцентр НАТО. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты организации в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты.