Названы даты и место новой встречи глав МИД «Большой семерки» МИД Японии: новая встреча «Большой семерки» пройдет 7-8 ноября в Токио

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Новая встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» состоится 7-8 ноября в Токио, заявили в МИД Японии. Представитель ведомства подчеркнул, что министры проведут встречу в очном формате.

На переговорах глав МИД G7 [в Нью-Йорке] Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки» пройдет 7-8 ноября в Японии, — сказали в МИД Японии.

На последней встрече в Нью-Йорке главы МИД G7 в очередной раз подвергли критике действия России на Украине, договорились продолжать поддержку Киева в военном противостоянии, а также заявили о необходимости возобновить действие зерновой сделки. Кроме этого, в ходе диалога министры обвинили Россию в «ядерной риторике».

Страны «Большой семерки» приняли декларацию о помощи Украине на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно ей, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония увеличат поставку вооружений Украине. В документе говорилось, что приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Лидеры G7 дали ряд обещаний о сотрудничестве с Киевом в сфере обороны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, более 20 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Он добавил, что украинская сторона продолжит работу над этим вопросом.