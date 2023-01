Названы лучшие компьютерные игры 2022 года Пользователи Metacritic назвали Persona 5 Royal лучшей компьютерной игрой 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи и критики портала Metacritic назвали Persona 5 Royal лучшей компьютерной игрой 2022 года. Всего игра от японского разработчика Atlus набрала 95 баллов из 100 возможных. Также в топ-3 вошли Elder Ring (94 балла) и Dwarf Fortress (93 балла).

В рейтинг попадали исключительно те игры, которые были выпущены с 1 января по 31 декабря 2022 года. Так, в десятке лучших оказались God of War Ragnarok, Chained Echoes, The Stanley Parable: Ultra Delxue, Neon White, The Legend of Heroes: Trails from Zero, NORCO и Cuphead: The Delicious Last Course.

Ранее фэнтезийный ролевой боевик Elden Ring назвали лучшей игрой года на церемонии The Game Awards 2022, которая прошла в ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе. Кроме того, видеоигра получила высшую награду в категориях «Лучший арт», «Лучшая RPG», «Лучшая работа геймдиректора».

Шесть наград взяла God of War Ragnarok: она выиграла в категориях «Лучшее повествование», «Лучшая приключенческая игра», «Лучший саундтрек», «Лучший дизайн звука», «Инновации в доступности», также приз за главную роль получил Кристофер Джадж, исполнивший роль Кратоса в игре.

Лучшей дебютной инди-игрой признали Stray. Самым ожидаемым проектом назвали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Лучшей киноадаптацией стал анимационный сериал «Аркейн» от Netflix. Игрой года по версии геймеров признали Genshin Impact.