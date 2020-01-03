https://static.news.ru/photo/f6044e4c-2fea-11ea-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Способствовать преодолению кризиса на Украине способны десять мировых политиков, считает французский портал Factamedia. На первые места в этом списке ожидаемо попали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Большинство опрошенных политических экспертов сегодня всё больше верят в шансы положить конец конфликту на Украине благодаря новым людям, которые занялись проблемой, считают аналитики.

В список также включён глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Аналитики напоминают, что он посвятил последние шесть лет примирению Киева и Москвы, установив отношения с лидерами непризнанных республик, став человеком, к мнению которого прислушиваются не только в Киеве и Москве, но и в Донецке и Луганске.

Дональд Трамп, не желающий вступать в конфликт с Россией, также отмечен аналитиками. Американский лидер ищет финансовые выгоды для своей страны, а Украина ничего не может дать Вашингтону в этой области, по их мнению.

В перечень также вошли главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также куратор внешней политики ЕС Жозеп Боррель и спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау.

Зеленский, напоминает издание, выдвинул в качестве главной задачи прекращение конфликта в Донбассе, но пока его достижения в этой сфере остаются скромными, и кроме обмена пленными в политическом плане прогресса не отмечено.

Макрону же досталась роль миротворца в Донбассе. В свете неизбежного ухода Меркель с поста канцлера Германии он остаётся главным европейским переговорщиком в украинском конфликте, отмечает сайт. Ради установления «честного диалога с Россией» президент Франции будет активно призывать украинского президента к выполнению Минских соглашений, подчёркивают политологи.

Европа устала от конфликта в Донбассе, и Макрон хочет положить этому конец как можно раньше, став президентом- миротворцем, — пишет издание.

Ранее NEWS.ru писал о сценариях развития ситуации в Донбассе.