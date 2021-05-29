Названо российское оружие, которое защитит Белоруссию от НАТО

https://static.news.ru/photo/3d237b48-c065-11eb-8712-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов

Белоруссия сможет ответить на агрессию НАТО модернизацией своих вооружённых сил с помощью современного оружия из России. Об этом написал американский военный журнал Military Watch. Эксперт назвал Су-30СМ средством, которое сможет защитить республику.

Ожидается, что Минск в течение ближайшего десятилетия будет вкладывать значительные средства в российское вооружение. Но даже при нынешних возможностях Белоруссия способна сдержать возможный натиск соседних западных держав, — убеждены аналитики издания.

Они выделяют российские истребители Су-30СМ, которые стоят на вооружении белорусской армии. Эти боевые машины ценятся за высокую выносливость, а также за способность нести на борту большой арсенал ракет. Истребители обладают преимуществом перед американскими самолётами F-16 и F-18, которые массово стоят в основе боевых подразделений НАТО.

Кроме того, белорусские военные используют зенитно-ракетные комплексы С-400. Эксперты Military Watch отмечают, что государствам НАТО стоит опасаться этого оружия.

Системы С-400 в значительной степени компенсируют отсутствие у Минска большого истребительного парка и считаются более экономичным средством защиты воздушного пространства страны, чем дополнительные авиационные подразделения, — подчеркнули американские обозреватели.

Это российское вооружение объединяет самые передовые технологии. С-400 могут одновременно поражать до 80 целей. Огневая мощь комплекса больше, чем истребительная эскадрилья. Авторы публикации отмечают, что С-400 обеспечивают высокую мобильность. Их дополняют системы С-300ПС, «Тор-М2», а также белорусское оружие «Бук-МБ3К».

Не следует забывать, что в армии республики стоит техника, унаследованная от Советского Союза: истребители МиГ-29, вертолёты Ми-24П и ракетные комплексы ОТР-21 «Точка». Несмотря на свой возраст, она считается высокоэффективной, отметили эксперты.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об усилении напряжённости вокруг республики. По его словам, силы НАТО заблаговременно готовятся к ведению военных действий, а Минск должен подготовить ответные меры. Министр считает, что Альянс создаёт все условия доминирования над республикой. Он подчеркнул, что такие действия вызывают у властей озабоченность и беспокойство.