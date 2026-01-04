Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 03:02

Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу

NYT: минимум 40 человек погибли в ходе атаки США на Венесуэлу

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
В результате ударов США по столице Венесуэлы 3 января погибли как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление высокопоставленного венесуэльского чиновника. Согласно предоставленной информации, среди жертв есть как военнослужащие, так и мирные жители.

В результате действий США 3 января в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, — указано в статье.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле. Он также сообщил, что в ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение Николаса Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.

Аналогичное мнение высказали главы внешнеполитических министерств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы и восстановить его полномочия.

