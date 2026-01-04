Названо число погибших в результате атаки США на Венесуэлу NYT: минимум 40 человек погибли в ходе атаки США на Венесуэлу

В результате ударов США по столице Венесуэлы 3 января погибли как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление высокопоставленного венесуэльского чиновника. Согласно предоставленной информации, среди жертв есть как военнослужащие, так и мирные жители.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле. Он также сообщил, что в ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении она назвала военную агрессию и похищение Николаса Мадуро с супругой варварской акцией. Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права.

Аналогичное мнение высказали главы внешнеполитических министерств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы и восстановить его полномочия.