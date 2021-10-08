Названа вероятная причина обрушения части дома в Батуми
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:06, 08 октября 2021
Фото: twitter.com/visionergeo
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Причиной частичного обрушения жилого дома в Батуми мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, слова которого приводит ТАСС.
Я не могу утверждать, это сделает следствие, но, возможно, разрушение несущей стены могло и стать причиной обвала дома, — сказал он.
Гомелаури исключил версию о взрыве бытового газа. Он добавил, что следователи уже изучили с помощью камер видеонаблюдения момент разрушения здания, который указывает на то, что это случилось не в результате взрыва. В настоящее время ведётся расследование всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что часть жилого корпуса обрушилась в центре Батуми. Инцидент произошёл на улице 26 Мая в Батуми. Отмечается, что рухнул один подъезд пятиэтажного дома.
На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. По данным МВД Грузии, под завалами остаются 10–15 человек.