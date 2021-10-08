Названа вероятная причина обрушения части дома в Батуми

Причиной частичного обрушения жилого дома в Батуми мог стать ремонт на первом этаже здания. По некоторым данным, он привёл к разрушению несущей стены. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, слова которого приводит ТАСС.

Я не могу утверждать, это сделает следствие, но, возможно, разрушение несущей стены могло и стать причиной обвала дома, — сказал он.

Гомелаури исключил версию о взрыве бытового газа. Он добавил, что следователи уже изучили с помощью камер видеонаблюдения момент разрушения здания, который указывает на то, что это случилось не в результате взрыва. В настоящее время ведётся расследование всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что часть жилого корпуса обрушилась в центре Батуми. Инцидент произошёл на улице 26 Мая в Батуми. Отмечается, что рухнул один подъезд пятиэтажного дома.

На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. По данным МВД Грузии, под завалами остаются 10–15 человек.