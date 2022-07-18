Названа причина взрыва в драмтеатре Мариуполя ТАСС: власти ДНР получили достоверные данные о вине ВСУ во взрыве в драмтеатре Мариуполя

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе

Власти ДНР в ходе следствия выяснили, что взрыв в мариупольском драмтеатре произошел по вине украинских военных, заявил ТАСС источник, близкий к расследованию. Ранее Минобороны России сообщало, что театр был взорван националистами «Азова» 16 марта.

Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных, — заявил собеседник агентства.

16 марта в Минобороны РФ обвинили боевиков «Азова» в подрыве здания театра в Мариуполе. В ведомстве опровергли сообщения о том, что военные РФ якобы нанесли авиаудар по зданию театра, которое ранее появилось в украинских СМИ. В МО подчеркнули, что здание никогда не рассматривалось в качестве цели для поражения. Кроме того, отмечалось, что «азовцы» могли удерживать в помещении заложников.

Ранее сообщалось, что следователи СКР обнаружили останки мирного жителя Мариуполя в полуподвальном помещении драмтеатра. После пожара уцелели несколько костей, похожих на ребра, и фрагмент мягких тканей. Найденные останки отправили на экспертизу. Во время взрыва мужчина, предположительно, находился за сценой.