Названа неожиданная причина повышенного давления Ученые из Британии и КНР заявили о влиянии дорожного шума на артериальное давление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дорожный шум, включающий гудки и сирены, способен влиять на показатели артериального давления, заявили ученые из Оксфорда и Пекинского университета. К гипертонии оказались более склонными люди, живущие рядом с шумными дорогами, говорится в их исследовании, опубликованном журналом JACC Advances.

Результаты исследования <...> показали, что люди, живущие рядом с шумными дорогами, более склонны к развитию гипертонии, чем те, чей дом находится в тихой местности. Также ученые обнаружили, что риск развития гипертонии увеличивается вместе с усилением дорожного шума, — подчеркивается в публикации.

Исследование ученых затронуло 240 тысяч человек в возрасте 40–69 лет. Изучался их образ жизни, здоровье и место проживания. До начала эксперимента у людей гипертонии не было.

Теперь исследователи надеются, что полученные ими данные помогут людям позаботиться о своем здоровье. Ученые предлагают улучшать городскую среду, чтобы ограничить уровень шума, а также инвестировать в технологии по созданию тихого транспорта.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила, что молочный улун эффективно помогает справиться с повышенным давлением. Она объяснила, что в этом виде зеленого чая содержится большое количество полифенолов и кофеина. Телеведущая объяснила, что полифенолы имеют антиоксидантный эффект, расширяют сосуды и благотворно воздействуют на нервную систему. Таким образом артериальное давление понижается.