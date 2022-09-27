Названа дата встречи президентов США и Франции Белый дом: Байден и Макрон проведут встречу 1 декабря

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Вешингтон с государственным визитом. Его встреча с главой США Джо Байденом намечена на 1 декабря. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Франции Эмманюэля Макрона и госпожу Брижит Макрон во время государственного визита в Соединенные Штаты <...> 1 декабря 2022 года, — говорится в сообщении американской администрации.

Там также добавили, что планируемый визит будет первым для Макрона за время президентства Байдена.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество «по представляющим взаимный интерес глобальным вызовам и и приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров. По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе по-прежнему критическая, и решать ее нужно исключительно мирным путем за столом переговоров.