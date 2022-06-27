Назван способ определить рак кожи Британские онкологи раскрыли способ определить рак кожи

Британские онкологи из крупнейшей в мире независимой организация по исследованию рака Cancer Research рассказали про несколько способов определить рак кожи на вид. По словам экспертов, одним из симптомов является внезапное появление новой родинки или перерождение старой. Специалисты отметили, что меланома может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно, сообщается на сайте организации.

Кожа в местах проявления базальноклеточного рака может быть гладкой и блестящей, иметь восковой отблеск, быть твёрдой и красной, чесаться, кровоточить, долго не заживать, шелушиться, — сказано в публикации.

Врачи при этом успокаивают, что около 75 процентов видов рака кожи медленно растут и почти не распространяются на другие части тела, а в случае ранней диагностики они хорошо излечимы.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее заявил, что молодые початки кукурузы могут улучшить состояние кожи. По словам эксперта, в молодой кукурузе много кремния, который положительно воздействует на кожу, ногти и волосы. Он добавил, что в продукте также содержится большое количество витаминов группы В, которые важны тем, кто придерживается вегетарианства.