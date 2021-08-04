Назван способ борьбы с «дельта»-штаммом коронавируса

Наращивание темпов вакцинации является лучшим способом борьбы с распространением «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. Об этом рассказал китайский профессор Чжан Вэньхун, слова которого приводит портал yi cai.

Учёный отметил , что в настоящее время штамм «дельта» является одним из самых распространённых в мире. Он отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой.

Вэньхун подчеркнул, что в странах с высокими показателями вакцинации выросло число случаев заражения, при этом уровень смертности от этого варианта COVID-19 резко уменьшился. Учёный сказал, что вакцина от нового штамма коронавируса не может предотвратить заражение на 100%, но наращивание темпов иммунизации— лучший способ справиться с быстрым распространением штамма «дельта».

Ранее сообщалось, что в связи с недавно выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией власти Китая организуют тестирование всех жителей Уханя на COVID-19 для предотвращения вспышки новой волны.