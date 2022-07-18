Назван новый глава правительства Запорожской области Правительство Запорожья возглавил бывший вице-губернатор Вологодской области Кольцов

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что главой правительства региона назначен бывший первый вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов. Слова представителя ВГА приводит ТАСС. По словам Рогова, назначение произошло в понедельник, 18 июля.

Антон Кольцов с сегодняшнего дня — глава правительства Запорожской области, — сказал представитель пророссийской администрации.

Он также отметил, что в настоящее время Запорожье выстраивает «горизонтальные связи» с регионами, включая российскую Вологодскую область. По словам Рогова, это «поможет интегрироваться намного быстрее».

Также представитель ВГА рассказал, что формирование правительства региона находится в активной фазе, военно-гражданскую администрацию возглавляет губренатор и теперь она «плавно превращается в просто администрацию».

В настоящее время войска РФ контролируют порядка 70% территорий Запорожской области, под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье. Его функцию в пророссийской части региона выполняет Мелитополь.

Ранее сообщалось о задержании заместителя начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексея Селиванова. По данным СМИ, задержание может быть связано с подозрением в совершении насильственных действиях против сожительницы.