На игле: какие страны закупают российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес. Впрочем, западные страны относятся к ней скептически и делают выбор в пользу продуктов Astra Zeneca, Moderna и Pfizer. NEWS.ru проследил, как вопрос вакцинации разделил мир пополам.

По заявлению главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, интерес к российской вакцине высказали более 50 государств. Наша страна планирует поставить 100 млн доз «Спутника V» в Индию, 50 млн — в Бразилию, 35 млн — в Узбекистан, 32 млн — в Мексику, а также по 25 млн в Непал и Египет. Со многими из этих стран, например с Индией, также заключены соглашения о локализации производства.

Венгрия, скорее всего, станет первой страной Евросоюза, где будет проводиться вакцинация российской разработкой. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявлял, что ведёт переговоры с российскими и китайскими поставщиками и намерен привить население уже весной будущего года, раньше, чем где-либо в ЕС.

При этом Венгрия намерена использовать «Спутник V», несмотря на противодействие европейских регуляторов. Дело в том, что любая вакцина перед использованием в ЕС должна быть одобрена Европейским агентством по медикаментам (EMA), однако в случае чрезвычайной ситуации допускается развёртывание кампании по вакцинации в обход этого регулятора.

Конечно, как член ЕС Венгрия должна будет отвечать за возможные последствия, — заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмайкер. — Но мы настоятельно советуем ей пройти через процедуру авторизации EMA.

Пробную партию российской вакцины в декабре также должна получить Сербия. Если местные специалисты признают её безопасной, в Белграде готовы локализировать производство. В августе, когда «Спутник V» был зарегистрирован в России, президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично готов привиться им, если сербские регуляторы одобрят препарат.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Кроме того, заинтересованность в производстве российской прививки высказали Турция, Венесуэла и Южная Корея. Стоит заметить, что мало кто из них делает ставку только на одну вакцину. Например, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что гражданам её страны лучше иметь выбор из нескольких препаратов.

Но в Евросоюзе и США полагают, что только западные разработки показали настоящую эффективность, и скептически относятся к российским аналогам. Великобритания 2 декабря первой на Западе одобрила американскую вакцину от Pfizer для использования в стране, пообещав начать прививать население уже на следующей неделе.

Одновременно в Лондоне заявляют об эффективности собственной разработки — плода сотрудничества компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Правда, результаты третьей фазы испытаний получились весьма сомнительными: вакцина показала 60-процентную эффективность при получении двух полных доз и 90-процентную — при инъекции сначала половиной дозы, а потом полной. При этом неполная доза препарата была дана части добровольцев по ошибке. Компания утверждает, что проведёт дополнительные исследования, но фаворитами в «гонке вакцин» британцам уже не стать.

Результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» пока ещё не опубликованы в рецензируемых научных журналах, и это заставляет многие страны относиться к нему с недоверием. Но вряд ли Запад станет закупать большие партии российского препарата даже после подтверждения первоначальных данных о 95-процентной эффективности. Причины этого скорее геополитические.

Если посмотреть на список стран, которые проявили интерес к поставкам из РФ, становится понятно, что это либо развивающиеся экономики, либо российские союзники, либо страны, по каким-то причинам решившие «насолить» Западу. К последним относятся Венгрия и Турция, которые, с одной стороны, считают себя частью Европы, с другой — постоянно шантажируют Старый Свет в попытках выторговать для себя поблажки и привилегии. Остальных же привлекает дешевизна российского препарата, а также готовность поставлять его за рубеж прямо сейчас. Не секрет, что очередь на разработки Pfizer, Moderna и AstraZeneca выстроилась ещё весной, и более бедные государства стоят далеко не в её начале.

По заявлениям разработчиков, стоимость «Спутника V» для зарубежных покупателей составит $10 за дозу. Это существенно ниже, чем цена прививок от Pfizer и Moderna, оценённых в $19,5 и $32–37 соответственно. Продукт AstraZeneca будет дешевле — от $4 до $5 за инъекцию, однако, как уже было сказано, результаты испытаний и срыв сроков поставки в Великобританию смущают потенциальных покупателей.