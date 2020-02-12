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Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим ЧС по вспышке лихорадки Эбола в Конго. Об этом сообщил на брифинге в Женеве гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

Согласно рекомендациям, вспышка лихорадки должна оставаться чрезвычайной ситуацией, что вызывает международную обеспокоенность. На востоке страны снизилось число случаев заболевания, пишет ТАСС. Но риск распространения болезни в республике и в соседнем...