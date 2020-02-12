НАТО расценила наступление сирийской армии в Идлибе «нападением на невинных мирных граждан». Организация призвала к прекращению действий.
Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания североатлантического совета на уровне министров обороны,
То, что мы видим сегодня, это жестокое применение силы и нападения без разбору на мирных граждан. Мы осуждаем это, это для нас неприемлемо, — сказал Столтенберг.
Генсек призвал правительство Дамаска «прекратить эти нападения».
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов.
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