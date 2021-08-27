«НАТО в Чёрном море и так разгуливает»: в Совфеде оценили слова Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что НАТО нужно расширить своё присутствие в Чёрном море, являются бестолковыми и безответственными. Альянс и так «разгуливает по акватории, как в собственном танке». Об этом в интервью NEWS.ru сообщил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Он отметил, что не понимает, что Зеленский подразумевает под требованием усилить группировку НАТО в Чёрном море в связи с якобы угрозой с севера через территорию Белоруссии. Североатлантический альянс и так там присутствует. Там постоянно происходят учения, корабли Британии всегда дежурят, хотя она вообще никакого отношения к этому региону не имеет.

Господин Зеленский пусть посмотрит на карту. Белоруссия находится на севере Украины, а Чёрное море — на юге. Какое это имеет отношение? Зеленский просто нагнетает ситуацию перед своей поездкой в Вашингтон, чтобы поплакаться Джо Байдену (президенту США) в жилетку и рассказать об угрозах России, — сказал Джабаров.

Он посоветовал украинскому лидеру почаще заглядывать в Афганистан, чтобы посмотреть, какие из американцев союзники и чем Украине грозит сближение с Соединёнными Штатами. Джабаров уверен, что надо спокойно относиться ко всем заявлениям Зеленского, так как они лишь подтверждают слабость украинского руководства.

По мнению сенатора, президент Украины боится не столько угроз с севера, а свои же северо-восточные регионы, которые находятся с ним в противостоянии. Поэтому любой ценой и пытается сохранить в стране подвешенную ситуацию, чтобы постоянно просить помощи у НАТО, втянуть их в конфликт с Россией. Однако это абсолютно бестолковый вариант и безответственный со стороны такой большой страны, как Украина, заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он считает, что вокруг Украины нарастает военная угроза. По мнению президента, одним из источников угроз является север страны, где «Белоруссию используют как дополнительный плацдарм агрессивных действий».