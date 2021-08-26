Зеленский выступил за усиление НАТО в Чёрном море

Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Чёрном морею Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Он считает, что вокруг Украины нарастает военная угроза. По мнению президента, одним из источников угроз является север страны, где «Белоруссию используют как дополнительный плацдарм агрессивных действий».

Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее, — подчеркнул Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.

Ранее в Чёрном море с 28 июня по 10 июля состоялись самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze. В них приняли участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекли десятки кораблей, самолётов и спецназ. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, все задачи были выполнены в полном объёме.

Директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон отметил, что Чёрное море превращается в зону опасного военного противостояния. По его словам, нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у рубежей России несёт в себе конфронтационный заряд.