НАТО поддерживает Болгарию в борьбе со «злонамеренными действиями» РФ

https://static.news.ru/photo/81fac73a-8b13-11eb-8cdb-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со «злонамеренными действиями» со стороны РФ и внимательно следит за проводимым Софией расследованием по делу о шпионаже, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. 19 марта прокуратура республики сообщила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

По данным местных силовиков, руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал людей, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Мы тщательно следим за расследованием в Болгарии относительно предполагаемой российской шпионской сети. <...> Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Накануне окружной военный суд Болгарии удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых в шпионаже в пользу России. Преступление вменяют действующим и бывшим сотрудникам Минобороны и военной разведки республики. Решение инстанция приняла по итогам заседания, начавшегося 21 марта и завершившегося утром 22 марта.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране. Он напомнил, что по этой причине из Болгарии в сентябре 2020 года выслали двух сотрудников российского торгпредства, и поинтересовался, известно ли Еврокомиссии об этом факте.

Также депутат вспомнил декабрьскую историю 2020 года. Тогда из страны выслали военного атташе при посольстве РФ в Софии. Его обвинили в сборе информации. Джамбазки считает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы должен быть рассмотрен.