НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении Североатлантического альянса. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию.

Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолёты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг неё, — говорится в опубликованном на сайте НАТО заявлении.

Отмечается, что Испания отправляет в Восточную Европу военные корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль, а также наземные силы в боевую готовность. Кроме того, США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения союзников. Он подчеркнул, что организация продолжит принимать все необходимые меры для защиты.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на данный момент страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. По её словам, Швеция подтвердит Столтенбергу своё право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности.