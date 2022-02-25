НАТО намерена увеличить помощь Украине и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговине в реализации ими демократических реформ, передаёт ТАСС. Он выразил мнение, что Россия добивается не только демилитаризации Украины, но и вывода сил НАТО из Восточной Европы.

НАТО готова продолжать предоставлять финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине, — сказал он.

Глава Североатлантического альянса заметил, что Кремль пытается сделать так, чтобы НАТО меньше помогала своим партнёрам. И ответом на это должно стать увеличение помощи.

Выступая на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Он также заметил, что цели Кремля не ограничиваются Украиной. Это выражается в том, что Россия попросила гарантий отказа от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года.

Сообщается, что Россия «три раза нарушила» основополагающий акт Россия — НАТО, который больше не работает. В настоящий момент НАТО разворачивает ряд элементов Сил реагирования Альянса. Но все силы численностью в 40 тысяч человек пока не развёртываются.

В своём заявлении главы государств — членов НАТО потребовали от России как можно быстрее вывести войска с Украины и прекратить операцию.