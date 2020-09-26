НАТО игнорирует предложения Москвы по предотвращению опасных инцидентов

https://static.news.ru/photo/a180a13a-ffe3-11ea-87f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности на море и в воздухе.

Об этом Герасимов рассказал в интервью RT. Генерал напомнил, что за последний месяц у границ России отмечены полёты порядка 30 самолётов стратегической авиации Альянса, в основном в акваториях Чёрного и Балтийского морей, а также в Северном Ледовитом океане и на востоке РФ.

Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов, — отметил Герасимов.

Начальник Генштаба сообщил, что за последние два года руководству НАТО и командованию Вооружённых сил США Москва предлагала рассмотреть и уточнить имеющиеся соглашению по предотвращению опасных инцидентов между военными. В действующих документах не учтены многие детали, в частности, разрешённые дистанции для сближения самолётов и кораблей, пояснил Герасимов. Все эти обращения российской стороны остались без ответа.

Генерал подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы какие-то инциденты привели к конфликтам, поэтому лётчики ВКС и командиры кораблей ВМФ ведут себя сдержано, в соответствии с международными правовыми нормами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские военные самолёты и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны.