НАТО игнорирует предложения Москвы по предотвращению опасных инцидентов

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности на море и в воздухе.
Об этом Герасимов
Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолетов, — отметил Герасимов.
Начальник Генштаба сообщил, что за последние два года руководству НАТО и командованию Вооружённых сил США Москва предлагала рассмотреть и уточнить имеющиеся соглашению по предотвращению опасных инцидентов между военными. В действующих документах не учтены многие детали, в частности, разрешённые дистанции для сближения самолётов и кораблей, пояснил Герасимов. Все эти обращения российской стороны остались без ответа.
Генерал подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы какие-то инциденты привели к конфликтам, поэтому лётчики ВКС и командиры кораблей ВМФ ведут себя сдержано, в соответствии с международными правовыми нормами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британские военные самолёты и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны.
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