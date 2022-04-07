Нарышкин назвал спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада

Российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии, заявил в статье для журнала «Национальная оборона» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Запад откровенно попирает собственные основные принципы, включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.

[Российская спецоперация] стала точкой невозврата и для коллективного Запада, который в русофобском запале откровенно попирает свои же десятилетиями (а то и столетиями) декларировавшиеся базовые принципы, — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что Запад пытается устроить России экономическую, информационную и гуманитарную блокаду, создав вокруг неё атмосферу токсичности, которая бы сделала невозможным продолжение нормальной жизни. Для этого используется механизм «культуры отмены», в рамках которого санкциям подвергаются не только российские компании, банки и СМИ, но и отдельные журналисты, спортсмены, деятели науки, культуры и искусства.

24 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Он отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.